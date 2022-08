Kedy to už skončí? Podľa talianskych médií má Ronaldo namierené k bývalému Hamšíkovmu zamestnávateľovi

Počas letného prestupového obdobia sa meno Cristiano Ronaldo (37) spájalo s viacerými klubmi. K žiadnej oficálnej dohode ešte ale nedošlo, a tak sa vynárajú stále novšie špekulácie ohľadom jeho budúcnosti. Podľa nedávnych informácii talianskych médii údajne agent CR7 začal jednať s Neapolom, kde by sa jeho klient mohol presunúť.

S Manchestrom United si chcel zahrať v Lige majstrov, no tento plán mu nevyšiel. Vo svojej obľúbenej súťaži by sa však mohol predstaviť s Neapolom, ktorý sa zaradil do dlhého zoznamu uchádzačov o služby hviezdneho Ronalda. Taliansky klub, v ktorom hráva aj Slovák Stanislav Lobotka a v ktorom je Marek Hamšík považovaný za legendu, si v A-skupine na jeseň zmeria sily s Liverpoolom, Ajaxom Amsterdam a Glasgowom Rangers.

Do mesta pod sopkou Vezuv by mohol slávny Portugalčan prísť na hosťovanie, pričom United by naďalej platil časť jeho vysokého platu. Ako náhrada by však na Old Trafford zamieril talentovaný útočník Victor Osimhen. Anglický veľkoklub by za neho ešte Neapolu doplatil ďalších 84,5 milióna libier. S informáciou prišlo talianske periodikum Tuttosport, ktoré tak usúdilo na základe údajného stretnutia Ronaldovho agenta Jorgeho Mendesa s vedením účastníka Seria A.