Ivan Schranz hrdinom Slavie Praha, z postupu sa raduje aj Ľubomír Šatka

Slovenský futbalový reprezentant Ivan Schranz zariadil postup Slavie Praha do skupinovej fázy Európskej konferenčnej ligy. Dvadsaťosemročný krídelník v odvete najprv prihral na vyrovnávajúci gól v dvojzápase a v nadstavenom čase predĺženia spečatil gólom postup cez Raków Čenstochová. Slavia prvom zápase v Poľsku prehrala 1:2.

Domáci boli v pražskej Fortuna Aréne aktívnejší, no dlho sa nevedeli dostať do šancí. Po zmene strán a striedaniach svoju aktivitu ešte zvýšili a odmenou im bol gól zo 6:2 minúty. Prsty v ňom mal aj Schranz, ktorý prišiel na ihrisko len šesť minút predtým. Slovenský krídelník sklepol pod seba dlhý pas Petra Ševčík na nabiehajúceho Mosesa Usora a ten zmazal jednogólové manko z prvého zápasu. Odveta dospel do predĺženia a v druhej minúte nadstaveného času prišlo rozhodnutie. Peter Olayinka poslal z ľavej strany center na zadnú žrď, kde sa uvoľnil Schranz a hlavou rozhodol o postupe Slavie.

Vo štvrtok sa tešil aj druhý český tím. Futbalisti Slovácka zvládli po domácom triumfe 3:0 aj štvrtkovú odvetu na pôde AIK Štokholm, keď zvíťazili 1:0 po góle estónskeho krídelníka Vlasija Sinjavského. V drese hostí nastúpil v 79. minúte slovenský obranca Michal Tomič, Patrik Šimko sedel na lavičke náhradníkov.

1. FC Kolín prehral v úvodnom stretnutí 1:2, no v odvete na ihrisku MOL Fehérvár triumfoval jednoznačne 3:0 a postúpil. Domáci Peter Pokorný i hosťujúci Ondrej Duda sedeli na lavičke náhradníkov. Do skupinovej fázy sa bez problémov prebojoval West Ham United. Anglický favorit vyhral v úvodnom domácom zápase nad dánskym Viborgom 3:1 a v odvete 3:0. Uspel aj premožiteľ Dunajskej Stredy v treťom predkole, rumunský FCSB otočil v odvete domácu prehru 1:2 a na ihrisku Vikingu Stavanger vyhral 3:1.

Skupinovú fázu si zahrá aj Ľubomír Šatka v drese Lechu Poznaň. Poľskému klubu stačila po víťazstve 2:0 v prvom zápase nad luxemburským Dudelange aj remíza 1:1. Slovenský obranca odohral celý duel.

Odvety play off EKL:

ŠK SLOVAN BRATISLAVA - Zrinjski Mostar 2:1 pp (1:0, 0:0) - 6:5 na strely z 11 m

Góly: 67. a 120.+2. Ramirez - 103. Savič, ČK: 118. Kankava (Slovan)

/prvý zápas 0:1, postupuje Slovan/

OGC Nice - Maccabi Tel Aviv 2:0 pp (1:0, 1:0)

Góly: 25. Claude-Maurice, 113. Beka Beka, ČK: 100. Gouri (Nice) po 2. ŽK

/prvý zápas 0:1, postupuje Nice/

Linfield Belfast - RFS Riga 1:1 pp (0:0, 0:0) - 2:4 na strely z 11 m

Góly: 104. McClean - 120. Callacher

/prvý zápas 2:2, postupuje Riga/

Hajduk Split - FC Villarreal 0:2 (0:1)

Góly: 37. Pedraza, 56. Chukwueze

/prvý zápas 2:4, postupuje Villarreal/

Rapid Viedeň - FC Vaduz 0:1 (0:1)

Gól: 22. Čiček, ČK: 35. Wimmer (Rapid)

/M. Koscelník (Rapid) sedel na lavičke/

/prvý zápas 1:1, postupuje Vaduz/

FC Gil Vicente - AZ Alkmaar 1:2 (0:0)

Góly: 86. Boselli - 60. Evjen, 63. Reijnders

/prvý zápas 0:4, postupuje Alkmaar/

Anderlecht Brusel - Young Boys Bern 0:1 pp (0:1, 0:1) - 3:1 na strely z 11 m

Gól: 26. Elia

/prvý zápas 1:0, postupuje Anderlecht/

Hamrun Spartans - Partizan Belehrad 3:3 (1:1)

Góly: 27. Prša, 82. Vinicius Freitas (z 11 m), 90.+1. Fedele (z 11 n) - 34. a 78. Gomes, 72. Uroševič

/prvý zápas 1:4, postupuje Partizan/

FC Ballkani - FK Škupi 1:0 (0:0)

Gól: 69. Korenica, ČK: 2. Abdula (Škupi)

/prvý zápas 2:1, postupuje: Ballkani/

F91 Dudelange - Lech Poznaň 1:1 (1:0)

Góly: 36. Kirch - 60. Joel Pereira

/Ľ. Šatka (Poznaň) hral celý duel/

/prvý zápas 0:2, postupuje Lech/

Royal Antverpy - Istanbul Basaksehir 1:3 (0:1)

Góly: 56. Frey (z 11 m) - 8. Özcan, 58. Okaka, 83. Aleksič

/prvý zápas 1:1, postupuje Basaksehir/

AC Wolfsberg - Molde FK 0:4 (0:2)

Góly: 6. Breivik, 34. Mannsverk, 72. a 90.+3 Brynhildsen

/prvý zápas 1:0, postúpilo Molde/

AIK Štokholm - 1. FC Slovácko 0:1 (0:0)

Gól: 76. Sinjavskij

/M. Tomič od 79. min, P. Šimko (obaja Slovácko) na lavičke náhradníkov/

/prvý zápas 0:3, postúpilo Slovácko/

Viborg FF - West Ham United 0:3 (0:1)

Góly: 22. Scamacca, 51. Benrahma, 63. Souček

/prvý zápas 1:3, postúpil West Ham/

MOL Fehérvár - 1. FC Kolín 0:3 (0:1)

Góly: 10. Hubers, 46. Skhiri, 90.+4 Schindler

/Pokorný sedel na lavičke náhradníkov - Duda sedel na lavičke náhradníkov/

/prvý zápas 2:1, postúpil Kolín/

Viking Stavanger - FCSB 1:3 (1:1)

Góly: 26. Tripič (z 11m) - 2. Edjouma, 54. Cordea, 90.+4 Radunovič (z 11m)

/prvý zápas 2:1, postúpil FCSB/

Twente Enschede - ACF Fiorentina 0:0

ČK: 90.+3 Igor (Fiorentina)

/prvý zápas 1:2, postúpila Fiorentina/

FC Bazilej - CSKA Sofia 2:0 (0:0)

Góly: 66. Frei, 84. Lang

/prvý zápas 0:1, postúpil Bazilej/

CFR Kluž - NK Maribor 1:0 (0:0)

/prvý zápas 0:0, postúpil Kluž/

Hapoel Beer Ševa - Universitatea Craiova 1:1 pp (0:0), 4:3 v rozstrele

Góly: 105.+1 Hemed - 105. Roguljič

/prvý zápas 1:1, postúpil Hapoel/

Slavia Praha - Raków Čenstochová 2:0 pp (0:0, 1:0)

Góly: 62. Usor, 120.+2 SCHRANZ

/Schranz (Plzeň) od 56. min + gól a asistencia/

/prvý zápas 1:2, postúpila Slavia/