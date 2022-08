Bol najlepší, no teraz ho nikto neche: Cristiana Ronalda dokonca odmietol aj tento francúzsky klub!

Počet tímov, ktoré počas tohto leta odmietli portugalskú hviezdu, sa tak opäť rozrástol. Záujem o Cristiana Ronalda postupne verejne popreli Chelsea, Bayern Mníchov, PSG, Atlético Madrid, Dortmund a najnovšie spomínaný Olympique Marseille. Skúsený útočník tak stále márne hľadá celok, v ktorom by si zahral jeho obľúbenú Ligu majstrov.

Podľa renomovaného talianskeho novinára Fabrizia Romana je prezident Marseille Pablo Longoria dokonca sklamaný tým, že je Ronaldo spájaný s jeho klubom. Francúzsky klub je aktuálne vo fáze prebudovania kádru a do tohto plánu držiteľ piatich zlatých lôpt nezapadá.

Olympique Marseille are currently not in negotiations to sign Cristiano Ronaldo. Pablo Longoria, disappointed with the rumours as OM are trying to build completely different project. 🔵 #OM



More on OM position on Ronaldo, project and signings: https://t.co/EJUeAoLInU pic.twitter.com/QiA8qH0boe