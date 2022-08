Akoby tam ani nebol! Cristiano Ronaldo úplne odignoroval legendu Liverpoolu

Počas predzápasovej rozcvičky si útočník Manchestru United spravil výlet k postrannej čiare, kde sa nachádzali členovia stanice Sky Sports. Medzi nimi aj Garry Neville a Roy Keane, súčasní televízni kritici a bývalí spoluhráči Ronalda. Jeden z najznámejších futbalistov súčasnosti sa s niekdajšími kolegami vrúcne zvítal.

To sa už nedá povedať o treťom do partie. Jamie Carragher síce javil záujem o to pozdraviť sa s portugalskou hviezdou, ale tá ho úplne odignorovala. Jedným z dôvodov môže byť fakt, že ikona Liverpoolu sa do výkonov Cristiana viackrát obula.

Celú situáciu sa snažil odľahčiť moderátor David Jones. „Pekne ste sa pozhovárali, Jamie,“ doberal si Carraghera, ktorý reagoval s úsmevom na perách. „Totálne ma ignoroval.“

I get a custard pie for getting it right on Ronaldo from day one!

The custard pie for him from ETH shows the Manager thinks the same!!

Maybe the ex Man United Legends (sycophants!) will now agree with me 😎 https://t.co/Yc7DcJ5pcX