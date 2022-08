Sterling po odchode z Manchestru šokuje: Prestup bol pre mňa vyslobodením

Sedem rokov trvala kariérna etapa Raheema Sterlinga spojená s Manchestrom City. Anglický reprezentant sa po presune do Chelsea nechal počuť, že prestup bol pre neho vyslobodením.

Londýnsky klub zaplatil konkurencii za reprezentanta Anglicka približne 50 miliónov libier. „Každý sa chce cítiť žiadaný, futbal nie je iný. Ak hráte naplno, obetujete narodeniny svojich detí a potom sa s vami zachádza určitým spôsobom, je to sklamanie,“ rozrozprával sa Sterling v rozhovore pre Sky Sports.

S klubom z Manchestru zbieral jeden úspech za druhým – štyrikrát sa tešil z ligového titulu, získal rovnaký počet ligových pohárov a raz bol aj pri výhre v slávnom FA Cupe. Spokojnosť sa však stratila v uplynulom ročníku. „V tej dobe som sa hneval, zúril... Nemalo zmysel bojovať v bitke, ktorú ste nemohli vyhrať... Bol ten správny čas ísť ďalej,“ prezradil teraz už bývalý útočník Cityzens.

Ako samotný Raheem Sterling prezradil, takýto koniec jednej kariérnej etapy ho mrzí, nakoľko sa u jedného z anglických gigantov cítil dlhodobo dobre. „Ako hráč vždy chcete odviesť maximum a pomôcť svojmu tímu, ale keď si nemyslíte, že veci sú spravodlivé, je to vždy sklamanie,“ narážal na niektoré svoje vynikajúce výkony, ktoré mu aj tak nezaistili šancu.

Teraz už bývalého zamestnávateľa však nechce haniť. Jeho plné sústredenie smeruje na pôsobenie v Chelsea. „Mám príležitosť predviesť svoj talent. Bola to možnosť, akú by som si nenechal ujsť. Je to výzva, na ktorú sa po konci svojej kariéry pozriem a budem vedieť, že som urobil dobre,“ zakončil Sterling.