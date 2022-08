Fanúšikov West Hamu rozhnevali ceny za občerstvenie: Osem eur za pivo!

Ak majú fanúšikovia chuť občerstviť sa, musia sa buchnúť po vrecku. Keď si chcete pochutnať napríklad na šálke čaju, pripravte si 3,65 libry. Nepríjemným rekordom je aj cena piva Birra Moretti, to stojí 7,20 libry, najviac spomedzi všetkých štadiónov Premier League.

London Stadium Bars still mostly empty just before half time 😂 pic.twitter.com/VLzBxKOMJI

Okrem toho sú na fotografiách zdieľaných fanúšikmi na sociálnych sieťach badateľné aj sumy za ďalšie pochutiny – tyčinka Mars stojí 2,50 libry, nápoj Bovril 3,65 libry a chrumkavý hamburger Katsu Chicken so slaninou je zasa ohodnotený na 9,50 libry. Priaznivcom „kladivárov“ sa tieto výšky, samozrejme, zdajú byť poriadne prehnané.

"Only" is doing a lot of work here pic.twitter.com/yOCU87aE8s