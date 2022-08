Mame daroval 70 % svojej pečene! Bývalý hráč Zlatých Moraviec pokračuje vo futbalovej kariére

V očiach všetkých je hrdinom! On to tak nevníma. Predovšetkým je rád, že všetko dobre dopadlo. Bývalý futbalista Zlatých Moraviec Robert Perič-Komšič (23) sa štyri mesiace po tom, čo zachránil život milovanej mame Ljiljane, vrátil k svojmu povolaniu.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Športová budúcnosť v Sarajeve narodeného útočníka druholigového chorvátskeho klubu HNK Cibalia Vinkovci bola ešte nedávno vážne ohrozená.

Namiesto osláv 23. narodenín ležal v nemocnici v Istanbule. Čakal na zákrok, ktorý mal pomôcť jeho chorej mame. Tú dlhých 13 rokov sužovali problémy s pečeňou, až sa ocitla v ohrození života.

„Absolvovala tri neúspešné transplantácie od mŕtvych darcov. Zlyhala aj myšlienka, že jej časť životne dôležitého orgánu daruje brat Vedran, lebo trpí stukovatením pečene. Do úvahy neprichádzal ani otec, pretože má viac ako 50 rokov,“ vysvetlil Robert pre chorvátske médiá.

Po vyčerpaní viacerých možností dlho neváhal a rozhodol sa ísť do toho sám. Ako prezradil, lekári mu odstránili 70 percent pečene s varovaním, že nedokážu zaručiť pokračovanie jeho futbalovej kariéry. Nad tým v tej chvíli vôbec nerozmýšľal.

„Riziko bolo obrovské. Mame sa krátil čas. Žalúdok sa jej plnil vodou a bola to otázka dní... Zbalil som si veci a odletel do Istanbulu. Operácia dopadla dobre a som späť na ihrisku,“ vravel po návrate.

Mama je podľa neho väčší hrdina ako on. Dlho sa trápila, teraz dostala novú šancu. „Mal som jasnú misiu pomôcť jej za každú cenu. Všetko ostatné bolo druhoradé. Nerozmýšľal som nad tým, či si ešte niekedy zahrám futbal na vrcholovej úrovni, alebo sa ho budem musieť nadobro vzdať.“

Po komplikovanej operácii a vyše 120-dňovej rekonvalescencii sa bývalý chorvátsky mládežnícky reprezentant zapojil do tréningového procesu a zahral si poslednú štvrťhodinu zápasu proti záhrebskej Kustošiji. Jeho mama je nesmierne šťastná a zároveň hrdá na svojho syna. Obetoval sa pre jej záchranu.

„Dlhujem ti všetko,“ venovala mu dojatá Ljiljana vrelý odkaz na facebooku. „Mama sa musí liečiť, no nie je to pre ňu nič nové, pretože už roky užíva lieky. Moja pečeň sa po operácii takmer úplne zregenerovala. Urobil som to, čo by urobil každý, kto vyrastal vo fungujúcej rodine. Moja mama mi dala život, ja som jej ho predĺžil,“ uzavrel Robert.