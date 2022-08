Kritizovaný Maguire na odchode z United? Záujem o neho šokujúco prejavila konkurencia

Anglický futbalista Harry Maguire je v ostatných mesiacoch terčom posmeškov veľkého množstva fanúšikov. Podľa viacerých anglických zdrojov by však kapitán Manchestru United mohol čoskoro zmeniť dres.

Viacero portálov vo Veľkej Británii informovalo, že Harry Maguire je v hľadáčiku londýnskej Chelsea. Do anglickej metropoly by mohol smerovať výmenou za Christiana Pulisica. Americký futbalista nie je spokojný so svojou úlohou v tíme pred blížiacim sa svetovým šampionátom.

EXC: Chelsea make shock enquiry regarding Harry Maguire’s availability as Erik ten Hag prepares to drop the Man Utd skipper for Liverpool clash. https://t.co/imC4Bttb6j August 19, 2022

Podľa Sky Sports sa Pulisic chystá v najbližších dňoch jednať s Chelsea o svojej pozícii v tíme, keďže počas úvodných dvoch zápasov rozbehnutej sezóny odohral iba 31 minút. Harry Maguire sa k United pripojil v roku 2019, do Manchesteru vtedy prišiel ako najdrahší stredný obranca v histórii, keď stál 87 miliónov eur. Fanúšikom „červených diablov“ však úplne do oka nepadol a väčšina z nich by sa zrejme jeho odchodu potešila.