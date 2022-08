Posledná šanca pre Cristiana Ronalda? Zachrániť by ho mal účastník Ligy majstrov

Cristiano Ronaldo (37) sa v posledných týždňoch výkonnostne veľmi trápi a takisto sa trápi aj celý Manchester United. Z toho dôvodu sa stále špekuluje o jeho odchode z klubu, no slávnu sedmičku odmietlo už viacero tímov, podľa britských médii má byť v hre ešte posledný záujemca.

Už od leta to vrie medzi vedením, novým trénerom a Cristianom Ronaldom. Portugalská superhviezda sa nemôže uspokojiť s faktom, že by si v tejto sezóne nezahrala v prestížnej Lige majstrov. V minulých týždňoch a mesiacoch mal byť ponúknutý hneď do niekoľkých tímov, ale tie o jeho služby nemali záujem.

Podľa webu CBS Sports Golazo má byť jeho posledným „zachráncom" Borussia Dortmund. Do koncepcie nemeckého veľkoklubu by však tento prestup veľmi nezapadal. Čierno-žltí prevažne nakupujú mladé a perspektívne talenty, ktoré neskôr za slušné zisky predávajú do slávnejších celkov.