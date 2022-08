Anglický futbalový gigant Manchester United včera zahanbujúco prehral na pôde Brentfordu 0:4 a po dvoch kolách Premier League je bez bodu na samom chvoste tabuľky. Po katasrofálnom výkone bolo najväčšiu frustráciu vidieť na Cristianovi Ronaldovi (37), ktorý svoje emócie vôbec neskrýval.

Záverečný hvizd bol pre „červených diablov" doslova vykúpením. Po ňom si to hviezdny Portugalčan namieril rovno do šatne. Pri odchode z trávnika však najprv vehementne rozhadzoval rukami a poriadne frustrovaný sa snažil čo najskôr zájsť do útrob štadióna. Aby toho nebolo málo, tesne pred vstupom do hráčskeho tunela dokonca odignoroval nového manažéra United Erika ten Haga, s ktorým nenadviazal ani len očný kontakt.