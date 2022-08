Od hanby sa bude červenať ešte poriadne dlho: Brankár Freiburgu školáckou chybou daroval Dortmundu gól

Prebiehala už 77. minúta stretnutia druhého kola Bundesligy, domáci Freiburg viedol nad Borussiou Dortmund 1:0 a vyzeralo to veľmi nádejne. Anglický mladík Jamie Bynoe-Gittens sa odhodlal ku strele, ktorá smerovala do stredu bránky a v žiadnom prípade nevyzerala nebezpečne. Lopta sa ale od dlaní brankára odrazila do vzduchu a nakoniec zapadla až za jeho chrbát. Od tohto momentu prebrali iniciatívu hostia, strelili ešte ďalšie dva góly a zvíťazili 3:1.

Mark Flekken si okamžite schoval hlavu do rukavíc. Hneď si uvedomil, že spravil obrovskú chybu, o ktorej bude ešte počuť a obletí celý svet. Rodák z Kerkrade tak na tento kiks zrejme tak skoro nezabudne, no aspoň si už na takéto zdanlivo ľahké zákroky bude dávať väčší pozor.

Spomínaná situácia začína v čase 0:21.

Freiburg 1-3 Borussia Dortmund highlights



Bynoe-Gittens ⚽ Moukoko ⚽ Wolf ⚽



What howler from Mark Flekken for BVB's equalizer.



Moukoko's goal was his 6th in the Bundesliga which makes him the youngest player ever to reach that mark



| #SCFBVB | pic.twitter.com/E4IDo83scz