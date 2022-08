Z pohárových súťaží vypadáva aj Dunajská Streda: V Rumunsku sa jej nepodarilo zmazať jednogólové manko

Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda už nebudú pokračovať v prebiehajúcej sezóne v európskych súťažiach. Vo štvrtkovej odvete 3. predkola Európskej konferenčnej ligy prehrali na ihrisku rumunského tímu FCSB 0:1. Celkovo tak v dvojzápase neuspeli 0:2.

O jediný zásah zápasu sa postaral v 28. min Andrei Cordea. Klub z Bukurešti čaká v ďalšom kole úspešnejší z dvojice Viking Stavanger - Sligo Rovers.

Odvetný zápas 3. predkola EKL:

FCSB - FC DAC 1904 Dunajská Streda 1:0 (1:0)

Gól: 28. Cordea. ŽK: Sut - Dimun. Rozhodovali: Aghajev - Zejnalov, Amirali (všetci Azer.), 40.457 divákov

V zostave Dunajskej Stredy nezostal v porovnaní s prvým zápasom kameň na kameni, Adrián Guľa pripravil útočné rozostavenie 3-5-2. Hráči zo Žitného ostrova si pripravili prvú veľkú šancu, Balogh v 11. min opečiatkoval strelou z hranice šestnástky brvno. Celkovo však mali viac z hry v úvodnom dejstve domáci a tesne pred uplynutím polhodiny hry sa dočkali gólu. Popescu dostal v 28. min ideálnu prienikovú prihrávku do šestnástky, z uhla dokázal obhodiť brankára Veszelinova, no trafil žrď. Na dorážku však číhal Cordea a klub z Bukurešti tak mohol pokračovať v dvojzápase už s bezpečnejším dvojgólovým náskokom.

Inkasovaný gól „žlto-modrých" akoby zaskočil a dlho sa nedokázali prepracovať pred bránu súpera. Až po hodine hry prišlo nebezpečenstvo z ich strany po priamom kope. Obranca Cretu si dal takmer vlastný gól, no brankár Tarnovanu ukázal dobrý reflex. V závere sa Dunajskostredčania snažili, no domáci pozorne bránili. V 82. min sa k strele dostal striedajúci Olaru, no z voleja tesne minul. Rumunský klub si vybojoval postup bez väčších komplikácií.