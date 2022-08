Francúzsky futbalový majster sveta Karembeu v Bratislave: V centre si dal na večeru steak

Po roku opäť v našom hlavnom meste! Môžu za to povinnosti, keďže je športovým riaditeľom futbalového klubu Olympiakos Pireus. Francúz Christian Karembeu (51) ani teraz nevynechal príležitosť navštíviť svoju obľúbenú Bratislavu, kde včera nastúpil grécky majster proti Slovanu v odvete 3. predkola Európskej ligy (zápas sa skončil po uzávierke).

Francúzsky majster sveta si našu metropolu zamiloval, a to ešte z rokov 1998 - 2012, keď tvoril pár so svetoznámou slovenskou topmodelkou Adriánou Sklenaříkovou. Tá v jednom z rozhovorov prezradila, že Christian pozná Bratislavu lepšie ako ona a keď mal bývalý futbalista voľno, rád sa podľa nej prechádzal uličkami a posedával v útulných kaviarničkách.

Tento rituál neporušil rodák z Novej Kaledónie ani po stredajšom prílete. S výpravou sa ubytoval v luxusnom hoteli pri Dunaji a po zotmení sa vybral do nočnej Bratislavy. Na Hviezdoslavovom námestí si to namieril do reštaurácie Carnevalle, vyznačujúcou sa kvalitnou gastronómiou. Karembeu, ktorý je ženatý s mladšou o 21 rokov, libanonskou lyžiarkou Jackie Chamounovou, si dal wagyu, čo je mäso z japonského dobytka, a americké filety.

„Christian dostal odporúčanie na najlepšiu mäsovú reštauráciu v meste a stôl si vopred rezervoval. Veľmi mu chutilo a vravel, že sa rád zastaví aj na druhý deň,“ povedal Novému Času Pavol Benčík z Bencik Culinary Group, ktorá vlastní sieť à la carte reštaurácií.