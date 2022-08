Ružomberská smršť v Banskej Bystrici - za 13 minút otočka z 0:2, Fabiš: Ukázali sme silu tímu!

Parádny obrat! Futbalisti Ružomberka boli v Banskej Bystrici na pokraji prvého ligového neúspechu v tejto sezóne. Liptáci prehrávali štvrťhodinu pred koncom 0:2, no vďaka skvelému finišu strelili tri góly a zo Štiavničiek si odniesli všetky tri body. Nováčik takmer nachytal vicemajstra, ale v závere sa prejavili väčšie skúsenosti hostí.

Ešte väčší kúsok sa podaril vlani majstrovskému Slovanu Bratislava, ktorý zlikvidoval na ihrisku Pohronia trojgólové manko po prvom polčase a nakoniec vyhral 4:3. Ružomberok mal tiež namále, ale poradil si mazácky. „Ukázali sme silu mužstva. Celý druhý polčas sme boli lepší. Som rád, že sa nám podarilo v závere zužitkovať tlak do gólov. Aj za nepriaznivého stavu sme verili a išli sme za zlikvidovaním náskoku. Keď tím ťahá za jeden povraz a nestráca nádej, môže zvládnuť takéto otočenie výsledku,“ povedal pre Nový Čas obranca Lukáš Fabiš.

Liptáci sa nevedeli v prvom polčase dostať do správneho tempa, čo s nadšením hrajúci nováčik využil na strelenie expresného gólu už po troch minútach hry. A favoritovi nevyšiel ani záver pred odchodom do kabíny, keď inkasoval druhý raz. „Do prestávky sme mali problémy s pohybom a lepšou ponukovou činnosťou. Strácali sme ľahšie lopty, nezískavali tie odrazené, z čoho pramenili útoky domácich. Nedarilo sa nám celkom plniť predzápasové pokyny. Až po zmene strán prišlo herné zlepšenie.“

Trénerovi Petrovi Struhárovi vyšli striedania. Po hodine hry poslal na trávnik útočníka Marka Kelemena. Posila z druholigovej Petržalky mala prsty vo všetkých troch góloch. „Postaral sa o zlom. Bol to jeden z jeho najlepších zápasov.“ Ružomberok hral v prvých štyroch kolách proti všetkým trom nováčikom. Dvakrát vyhral, raz remizoval. „Mohli sme mať viac bodov. Zápasy s nováčikmi však nebývajú ľahké. Najmä v úvode sú plní eufórie z postupu. Bývajú nabudení a motivovaní. Chcú sa ukázať v prvej lige,“ dodal Fabiš.

Duklu naladil expresný zásah Argentínčana so slovenským pasom Davida Depetrisa. Keď pred prestávkou náskok zvýšila, zdalo sa všetko jasné. „Bol to už môj tretí gól, ale viac by ma potešilo, keby stačil aspoň na zisk bodu. Je kruté inkasovať tri góly za necelých pätnásť minút a prísť o všetko. Mali sme vyhrať. Takto dobre rozohraný zápas musíme dotiahnuť do úspešného konca. Súper do svojho prvého gólu nebol poriadne ani v našej šestnástke. Až potom išiel do rizika a vyplatilo sa mu to,“ uviedol Depetris.