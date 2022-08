Martin Škrtel sa presunul do Ráztočna z 8. ligy: Šéfovať mu bude bratranec!

S futbalom úplne nekončí! Hoci ho zo Spartaka Trnava vyhnal zhoršujúci sa zdravotný stav, kopačky si ešte chce obúvať. Už však nie pravidelne. Martin Škrtel (37) vie, že slovo robí chlapa a aj preto plní na sklonku kariéry sľuby z minulosti. Po zastávke v slovenskom Ríme zamieril na hosťovanie do Ráztočna v okrese Prievidza, ktoré je v 8. lige a kde hrával do svojich desiatich rokov.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Legendárny obranca, ktorý hrával v Zenite Petrohrad, slávnom FC Liverpoole či v istanbulských kluboch, nezabudol na svoju rodnú obec s asi 1 200 obyvateľmi. Teraz kruh uzavrel, keď hlási návrat domov – do tímu FK Hajskala Ráztočno, účastníka 8. ligy Oblastného futbalového zväzu Prievidza. Dlhoročným snom Martina bolo zahrať si raz s chalanmi z detstva a zažiť atmosféru dedinského futbalu s pivom a klobásou.

To sa mu môže po ukončení profi kariéry splniť na amatérskej úrovni. Pod vedením Romana Škrteľa, trénera a bratranca v jednej osobe. „Tešíme sa, že ho tu máme. Neviem povedať, či na jeden zápas, pol sezónu alebo celú. Záleží od jeho zdravotného stavu a či ho to bude baviť. Keď som videl, aké mal v Trnave problémy len pri bežnej chôdzi, prestával som veriť, že si raz oblečie dres Ráztočna. Je skvelé, že je medzi nami,“ uviedol pre Nový Čas bývalý hráč Slovana Bratislava.

Martin má za sebou už dva tréningy. O poste, na akom bude nastupovať, sa ešte nebavili. Bude Romana mladší bratranec-zverenec poslúchať? „Máme jednu obrovskú výhodu, že v kádri je okrem neho viac hráčov, ktorí pôsobili na vyššej úrovni, ako napríklad Michal Stano, Ján Kečkeš alebo Tonko Kováčik. Sú to všetko skúsení chlapci, ktorí ani nepotrebujú trénera. Treba sa len s nimi dohodnúť a bude to fungovať.“

Ráztočno štartuje súťaž dnešným zápasom na ihrisku Bojníc. Do neho najskúsenejší futbalový Škrtel ešte nezasiahne. No v strede mesiaca hostí FK Hajskala doma susedný Chrenovec a práve v derby môže Martin debutovať. Útulný štadiónik by mal praskať vo švíkoch. „Nechce sa mi veriť, že tam bude 600 – 700 fanúšikov. Bodaj by prišli. Tribúnka je malá, len pre 150 ľudí, no okolo ihriska je dosť priestoru na státie. Musíme sa pripraviť, aby sme to organizačne zvládli,“ povedal nám starosta obce Ivan Škrteľ.

Starosta obce: Martin je srdciar

Futbalistov strýko Ivan prezradil, že Martin neprichádza do Ráztočna len na jeden exhibičný zápas, ako pôvodne zamýšľal. Pravda, všetko bude záležať od jeho zdravia. „Myslí to dosť vážne. Plány sú veľké. Je to srdciar. Vravel mi, že by chcel hrávať iba v domácich zápasoch. Upozornil som ho, že naše hrboľaté ihrisko mu bude robiť väčšie problémy na platničky než prvoligové terény. Na tréningu som ho podpichol, či bude hrávať v útoku, čo rázne odmietol. Chce ostať verný postu obrancu. Stačí, keď pôjde na 20 – 30 percent a ľudia mu aj tak zatlieskajú. Všetci sa už na to tešia.“