Životný prestup ho pripravil o vlastnú svadbu: Pri obrade ho musel nahradiť brat

„Vzali sme sa 21. júla v Siera Leone. Ale nebol som tam, pretože Malmö ma požiadalo, aby som do Švédska prišiel skôr," vysvetľoval futbalista zaujímavý príbeh pre denník Aftonbladet.

Mohamed Buya Turay síce zverejnil na sociálnych sieťach fotografie zo svadobnej zábavy, tie ale so svojou novomanželkou Suad Baydounovou nafotili v predstihu. Na samotnom obrade ho zastúpil jeho brat. „Fotili sme sa skôr. Takže to vyzerá, že som tam bol, ale nebol som," opisoval bizarnú príhodu 27-ročný útočník. ​Turay tak naposledy videl svoju polovičku pred svadbou.

🌟🐐🦁🇸🇱 I married my sweetheart, wife and my Best friend today!!! What an amazing human being!!! And What a blessing!!! Mrs SBT💞💍 Suad Baydoun



I can’t wait to enjoy life with you together soboti 😃🤦🏾‍♂️. pic.twitter.com/nEw4siV0QF