Anglická futbalová legenda šokuje: Cristiana Ronalda už nikto nechce!

Stredobodom pozornosti svetových športových médii v posledných týždňoch sú prestupové špekulácie týkajúce sa hviezdneho Cristiana Ronalda (37). Portugalčan je síce stále súčasťou anglického Manchestru United, no to sa ešte stále môže zmeniť.

K celej ságe sa najnovšie pre britský DailyMail vyjadril bývalý hviezdny obranca FC Liverpool Jamie Carragher (44), ktorý šokoval množstvo futbalových fanúšikov. „Vždy som si myslel, že podpísať Ronalda bolo bizarné rozhodnutie. Stále je to síce skvelý strelec, ale už to nie je také isté, ako pred pár rokmi. Žiadny európsky klub o neho momentálne nemá záujem. Môžem sa mýliť, ale naozaj to tak vyzerá, keďže sa ho Manchester United nevie zbaviť. Dokonca si myslím, že ho nechce ani Erik ten Hag,“ podelil sa so zaujímavou teóriou mnohonásobný reprezentant Albionu.

Viacerí odborníci sa zhodujú, že aktuálne správanie Cristiana Ronalda nie je pre kabínu Manchestru United prospešné a celá kauza by mala byť čo najskôr ukončená. Vedenie „červených diablov" však oficiálnou cestou už niekoľkokrát potvrdilo úmysel pokračovať v spolupráci s jedným z najlepších futbalistov všetkých čias.