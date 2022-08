Bude sa Martin Dúbravka sťahovať z Newcastlu? Podľa anglických médii by mal byť súčasťou veľkej výmeny

Newcastle United sa dlhodobo usiluje o zisk šikovného záložníka Jamesa Maddisona (25) z Leicesteru City, no stále sa mu ho nedarí získať. Prvé dve ponuky sa „líškam" málili, preto sa vedenie klubu zo severu Anglicka rozhodlo do rokovaní zapojiť nášho skúseného brankára Martina Dúbravku (33).

Žilinský rodák by sa totižto mohol stať súčasťou ponuky za anglického reprezentanta, vďaka čomu by „straky" získali vysnívanú posilu a Leicester by zaplátal dieru po odchode Dána Kaspera Schmeichela do francúzskeho OGC Nice.

Takáto výmena by bola aj v záujme slovenského gólmana, keďže po príchode Nicka Popea z Burnley FC nemá v Newcastli istú pozíciu. Boj o post jednotky by mal u šampiónov Premier League z roku 2016 o niečo jednoduchší. Jeho konkurentmi by boli Danny Ward a Daniel Iversen, ktorí doposiaľ v jednej z najlepších futbalových líg sveta odchytali len zopár zápasov.