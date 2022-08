Slávny Celtic zasiahla tragická správa: Zomrel jeden z najlepších strelcov († 79) klubovej histórie

Hughesovi patrí so 189 gólmi 8. miesto historických streleckých štatistík slávneho škótskeho klubu. Ešte donedávna bol pravidelným hosťom v Celtic Parku ako čestný hosť počas zápasov.

Smutnú informáciu ohlásila jeho rodina v pondelok. „John ´Yogi´Hughes dnes zomrel vo veku 79 rokov po krátkej chorobe pokojne v nemocnici. Bol obklopený svojou milujúcou rodinou. Teraz sa pripojil k radom tých, ktorí budú nesmrteľní, kým bude existovať Celtic Glasgow,“ znelo v oficiálnom vyhlásení.

Hral vo finále Škótskeho pohára v roku 1965, získal šesť škótskych titulov a bol pri štyroch finálových triumfoch v Ligovom pohári, pričom v jednom z nich premenil dve penalty pri víťazne 2:1 nad úhlavným konkurentom z Rangers.

Everyone at Celtic Football Club is extremely sad to hear of the passing of Lisbon Lion, John ‘Yogi’ Hughes, who has died at the age of 79, and the thoughts and prayers of everyone at the club are with John's family and friends at this extremely sad time.