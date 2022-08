Prísny režim mu prospel: Lukaku premenil veľké brucho na hordu svalov!

Po nie príliš ideálnej sezóne v Chelsea sa belgický reprezentant presunul v rámci hosťovania späť do Interu Miláno. V Taliansku ale boli po jeho príchode naozaj nepríjemne prekvapení. Romelu Lukaku mal hrozivú fyzickú formu a bádať na ňom bolo značnú nadváhu!

Vedenie klubu sa rozhodlo vzniknutú situáciu okamžite riešiť. Belgickému útočníkovi pridelili špeciálneho kuchára, ktorý mu naordinoval tvrdú diétu. A zdá sa, že rázne rozhodnutie sa vyplatilo, veď posúďte sami...

ROMELU LUKAKU looks to be in sublime shape as he prepares to begin his second spell with Inter Milan.

💪🏽😎 pic.twitter.com/VRAjmI8Mu1