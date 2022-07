Slovan prehrou s Ferencvárosom prišiel o poriadny balík: Aké sú zárobky slovenských klubov v pohárovej Európe?

Európske súťaže sú pre kluby nie len ideálnou príležitosťou zviditeľniť sa dobrými športovými výsledkami, ale sú aj šancou na výrazne navýšenie rozpočtu.

Slovenský futbal mal v pohárovej Európe v sezóne 2022/2023 štvornásobné zastúpenie. O skupinovú fázu naďalej bojujú Slovan Bratislava, Spartak Trnava a Dunajská Streda. Naopak na svoju púť v druhom predkole Európskej konferenčnej ligy ukončil Ružomberok.

Za najvyššími odmenami, pochopiteľne, kráča Slovan Bratislava. Úradujúci majster síce vypadol z Ligy majstrov, no stále je v hre o skupinovú fázu Európskej ligy. Na kvalifikovanie potrebuje vyradiť grécky Olympiacos Pireus a následne uspieť aj v baráži. V tom prípade by mu na účet „cinklo" slušných 3,63 milióna eur. V najhoršom možnom prípade (koniec v 4. predkole EKL) však Slovan obdrží sumu 1,41 milióna eur.

Trnava na ceste do tretieho predkola Európskej konferenčnej ligy vyradila waleský Newtown. Jej najbližším súperom bude poľský klub Raków Čenstochová. Aj v prípade vypadnutia má víťaz Slovenského pohára už garantovaných 750 tisíc eur. Spartak však rozhodne bude chcieť postúpiť do baráže, čím by sa jeho odmena navýšila už na sedemcifernú sumu - 1,05 milióna eur.

Dunajská Streda, keďže na ceste do tretieho predkola EKL musela poraziť až dvoch súperov, má garantovaných o 100 tisíc eur viac než Spartak Trnava a je teda momentálne na čiastke 850 tisíc eur. V prípade postupu cez rumunský FCSB si zabezpečí zárobok 1,15 milióna eur.

Jediný tím, ktorý už uzavrel svoj účet je MFK Ružomberok. „Ruža" v druhom predkole EKL nestačila lotyšskú Rigu a polepšila si tak „len" o 550 tisíc eur.