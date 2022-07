Ružomberok nestačil na Rigu ani v odvete: Európska pohárová púť sa pre neho skončila

Pre futbalistov MFK Ružomberok sa skončilo účinkovanie v Európskej konferenčnej lige v 2. predkole. Vo štvrtkovom odvetnom zápase nedokázali na ihrisku lotyšského FC Riga zmazať manko 0:3 z prvého zápasu a prehrali 1:2. Jediný gól slovenského vicemajstra strelil v 53. minúte Ján Maslo, ktorý z pokutového kopu vyrovnal na priebežných 1:1.

Odvetný zápas 2. predkola EKL:

FC Riga - MFK Ružomberok 2:1 (1:0)

Góly: 40. Babec, 59. Soisalo – 53. Maslo (11 m). Rozhodovali: Sabotic – Ries, Hansen (všetci Lux.), ŽK: Aurelio - Malý, Selecký.

/prvý zápas: 3:0, Riga postúpila do 3. predkola/

Ružomberčania nastúpili s cieľom zmazať trojgólové manko z prvého zápasu, no situáciu im komplikovali aj viaceré hráčske absencie. Otázny bol aj štart Filipa Lichého, ktorý však napokon figuroval už v základnej zostave. Domáci sa od úvodných minút ujali iniciatívy a často sa hralo na polovici Ružomberčanov. Tí sa dlho nevedeli dostať k súvislej ofenzívnej akcii, no postupne sa osmelili. V 27. minúte mohol chybu v obrane Rigy potrestať Kelemen, ale svoj únik nedoviedol do gólového konca. O päť minút neskôr sa zaváhaniu nevyhol ani ružomberský brankár Krajčírik, no Torres nevyužil ponúknutú príležitosť. V 40. minúte išli domáci do vedenia, keď Siosala našiel centrovanou loptou Babeca, ktorý hlavičkou otvoril skóre - 1:0.

Hosťom vykresala malú nádej situácia z 53. minúty, keď Dulanto fauloval Kelemena a Maslo skóroval z pokutového kopu - 1:1. Už o šesť minút však domáci znovu viedli, keď Ndgondov center zužitkoval Siosalo - 2:1. Hráči Rigy potom bez väčších problémov kontrolovali zostávajúci priebeh zápasu. Oba tímy siahli k viacerým striedaniam, ale na tesnom víťazstve a postupe Rigy sa už nič nezmenilo.