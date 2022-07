Spartak Trnava vo Walese otáčal skóre: Postup do 3. predkola si bez problémov postrážil

Futbalisti Spartaka Trnava postúpili do 3. predkola Európskej konferenčnej ligy. Po domácom triumfe 4:1 nad waleským tímom AFC Newtown zvíťazili aj vo štvrtkovej odvete 2. predkola na pôde súpera 2:1. Zverenci Michala Gašparíka sa o týždeň 4. augusta stretnú v 3. predkole s poľským tímom Raków Čenstochová.

Trnava bola favoritom duelu aj napriek tomu, že sa jej pred odletom na Ostrovy skomplikovala situácia so zostavou. Pre problémy s vízami nemal Spartak k dispozícii Nigérijčanov Yusufa Bamideleho, Kazeema Bolajiho, Azeeza Oseniho, Ghančana Kelvina Boatenga a ani severomacedónskeho útočníka Milana Ristovského. Trnava síce prehrávala na ihrisku súpera od 35. minúty po góle Aarona Williamsa z pokutového kopu, no v druhom polčase skóre otočila zásluhou Samuela Štefánika a Martina Bukatu.

Newtown hrá svoje ligové zápasy na viacúčelovom päťtisícovom štadióne Latham Park, ten však nespĺňa podmienky na zápasy v európskych klubových súťažiach, preto zápas s Trnavou odohral v anglickom Oswestry na dvojtísícovom štadióne Park Hall.

Odvetný zápas 2. predkola EKL:

AFC Newtown - FC Spartak Trnava 1:2 (1:0)

Góly: 35. A. Williams (z 11 m) – 73. Štefánik, 79. Bukata

/prvý zápas: 1:4, Trnava postúpila do 3. predkola/

Prvý polčas veľa dobrého futbalu nepriniesol. Úvodnú šancu mali domáci, no strela Craiga Williamsa skončila vedľa. Spartak odpovedal po šanci Ivána, ale ani on sa nepresadil. Hra bola v tejto fáze vyrovnaná, hoci Spartak mal loptu častejšie na kopačkách. V 34. minúte však zahral Koštrna vo vlastnej šestnástke rukou a domáci mali výhodu pokutového kopu. Ten Aaron Williams s prehľadom premenil - 1:0. Spartak sa do konca polčasu snažil o vyrovnanie, ale dočkal sa až po prestávke.

Tréner Gašparík poslal do druhej 45-minútovky troch nových hráčov a Spartak začal kontrolovať hru. Vyrovnať mohol Mikovič v 69. minúte, ale po centri Bukatu minul. O štyri minúty neskôr však Štefánik mieril presne - 1:1. V 79. minúte sa pohral s obranou domácich Bukata a zabezpečil Spartaku zaslúžený triumf. V závere mohol ešte prikrášliť skóre Karhan, ale v dobrej pozícii netrafil bránku.