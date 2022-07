Vedenie Fenerbahce reaguje na medzinárodný škandál svojich fanúšikov: Klub zaujal jednoznačné stanovisko!

Reakcia na seba nenechala dlho čakať. Vedenie Fenerbahce Istanbul vydalo oficiálne vyhlásenie k správaniu svojich skalných fanúšikov počas stretnutia s ukrajinským Dynamom Kyjev, keď skandovali meno ruského agresora Vladimira Putina. Klub zaujal jasný postoj.

„Pri príležitosti tohto problému znovu verejnosti pripomíname náš postoj, že šport a politika by od seba mali byť oddelené," stojí vo vyhlásení na oficiálnom webe po tom, čo fanúšikovia Fenerbahce počas duelu proti Dynamu Kyjev skandovali meno Vladimira Putina, čím si vyslúžili negatívne reakcie od celého futbalového sveta.

„Ako športový klub vždy dbáme na zvyšovanie povedomia o sociálnych a humanitárnych otázkach ako u nás, tak vo svete, vnímame to ako našu zodpovednosť," zdôraznili zástupcovia klubu a dodali, „radi by sme ešte zdôraznili naše posolstvo, ktoré sme šírili našimi všetkými oficiálnymi kanálmi. Vojna nie je statočnosť, je to zbabelosť."

​Ako príklad svojho jasného postoja uviedli aprílový priateľský zápas proti Šachtaru Doneck, ktorý odohrali s heslom „Futbalom za mier". „Chceli sme prispieť k mieru na Ukrajine materiálne a morálne. Tím Šachtaru sme u nás niekoľko dní hostili."

Od nepochopiteľného aktu svojich fanúšikov sa tak jednoznačne dištancujú. „Správanie fanúšikov nie je spravodlivé spájať s klubom, ktorý zastáva iné hodnoty. Fanúšikovia nemajú zodpovednosť za náš klub."