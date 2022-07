Kotol Slovana hromží: UEFA im zadržala choreo!

Priaznivci slovenského majstra Slovana Bratislava sú poriadne nahnevaní! Pred zápasom 2. predkola Ligy majstrov proti Ferencvárosu im UEFA odobrala dlho pripravované choreo.

S informáciou prišla facebooková stránka Ultras Slovan. „Všetci vieme, akú choreografiu pripravili Mongoli na svojom domácom zápase,“ píše sa hneď v úvode príspevku, čím priaznivci „belasých“ narážajú na kontroverzný transparent fanúšikov Ferencvárosu z prvého duelu.

„Ako reakciu sme si pripravil obrovský banner, na ktorom sme uviedli roky 1848, 1920, 1992 a 2022, spolu s textom OUR HISTORY ARE OUR VICTORIES,“ predstavujú ďalej choreo, ktoré pripravovali členovia fanklubu niekoľko dní, pričom spolu s klubom komunikovali o jeho možno presadení.

Vypredaný štadión v Bratislave však počas zápasu nebude mať možnosť spomenutý transparent vidieť. „Tento banner sa opäť stal tŕňom v oku mafie zvanej UEFA a zakázala nám ho,“ informuje verejnosť Ultras Slovan.