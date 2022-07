Bývalý hráč belasých Kinder pred odvetou s Ferencvárosom: Zopakujte postup ako my pred 30 rokmi!

Všetko majú vo svojich rukách! Futbalistov bratislavského Slovana čaká dnes o 20.30 hod. na Tehelnom poli odvetný duel 2. predkola Ligy majstrov proti maďarskému majstrovi Ferencvárosu Budapešť.

Belasí dokázali pred týždňom vypáliť súperovi rybník, keď nečakane na ich trávniku vyhrali 2:1. Ako vidí rizikový súboj pred vypredaným hľadiskom bývalý hráč Slovana Vladimír Kinder (53) a čo radí zverencom trénera Vladimíra Weissa?

Najlepší slovenský futbalista z roku 1994 a prvý hráč, ktorý prestúpil do slávnej anglickej Premier League, Vladimír Kinder odohral pred 30 rokmi oba zápasy Ligy majstrov v belasom drese proti Frencvárosu. „Je to už veru dávno, ale spomínam si na tieto súboje. Mali sme vtedy veľmi dobré mužstvo na čele s kanonierom Petrom Dubovským, ktorý doma maďarskému celku strelil dva zo štyroch gólov. Verím, že, rovnako ako my vtedy, aj teraz Slovan postúpi do ďalšieho predkola. Všetko majú vo svojich rukách,“ povedal na úvod pre Nový Čas Kinder.

Nepodľahnúť tlaku

Bývalý reprezentant prezradil aj to, že nečakal triumf belasých na pôde Ferencvárosu. „Bol som milo prekvapený. Chalani podali dobrý výkon, maďarský majster ich trošku podcenil. Myslím si, že v odvete budú hrať iný futbal, ale momentálne už favorizujem Slovan. Vidím to 70 na 30. Chalani však nemôžu podľahnúť tlaku tribún, bude isto vypredané, ale musia hrať zodpovedne v defenzíve a nebojácne. Bola by veľká škoda, keby premárnili postupovú šancu, ktorá je obrovská,“ dodal.