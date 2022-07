Bayern hľadá náhradu za poľského kanoniera: Prísť by mohla táto hviezda!

Po tom, čo Bayern opustil vychýrený ostrostrelec Robert Lewandowski, ostalo na hrote útoku klubu z Bavorska jedno nevyplnené miesto. Medzi adeptov na možný príchod do Mníchova je aj anglický reprezentant Harry Kane.

Hlavný tréner viacnásobného nemeckého majstra Julian Nagelsmann sa s odchodom poľského kanoniera zmieroval naozaj iba ťažko. „Barcelona je jediný klub na svete, ktorý nemá peniaze, ale potom si kúpi všetkých hráčov, ktorých chce. Neviem, ako to robia,“ hromžil podľa denníku Daily Mail na katalánsky klub.

Oveľa viac však kouča Bayernu trápi fakt, kto bude náhradou za najlepšieho strelca posledných sezón. Do úvahy pripadá hneď niekoľko kandidátov, najčastejšie sa ale skloňuje meno Harry Kane. „Problémom je jeho cena. Ale je to skvelý hráč, je veľmi silný a brilantný pri hre hlavou i oboma nohami,“ zložil poklonu futbalistovi Tottenhamu.

Cena kapitána anglickej reprezentácie sa odhaduje na zhruba 90 miliónov eur. Zmluvu s londýnskym klubom má platnú až do konca júna 2024. „Je možné, že by v Bundeslige gólovo explodoval. Myslím si ale, že s tou cenou to bude pre Bayern ťažké. Uvidíme však, čo sa v budúcnosti stane,“ nevylúčil jeho angažovanie Nagelsmann.