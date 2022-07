Zomrel bývalý majiteľ Liverpoolu († 76): Za jeho éry dokráčali The Reds k cenným úspechom

"Myšlienky všetkých členov FC Liverpool sú v tejto náročnej chvíli s Davidovou rodinou a priateľmi," uvádzajú "The Reds" v oficiálnom vyhlásení.

Mooresovci vlastnili väčšinový podiel v klub viac ako 50 rokov, pričom David sa stal jeho prezidentom v septembri 1991. Na tejto pozícii zotrval do roku 2007, keď predal aj väčšinový podiel a stal sa čestným prezidentom.

Počas jeho pôsobenia triumfoval Liverpool v desiatich prestížnych súťažiach vrátane Ligy majstrov (2005). Smutná správa prišla len niekoľko týždňov po úmrtí Mooresovej manželky Marge Walmsleyovej, s ktorou bol ženatý 39 rokov.

