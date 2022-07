Fanúšik AS Rím bol poriadne originálny! Žiadosť o ruku priamo pred Mourinhom

Fanúšik prišiel so svojou priateľkou na tréningovú základňu rímskeho klubu a išiel k lavičke. V tých chvíľach prešiel okolo mladého páru tréner Mourinho. Muž ho požiadal, aby sa zastavil a poprosil ho o spoločnú fotografiu.

Portugalčan súhlasil a keď potom išiel ďalej, fanúšik ho požiadal, aby ešte zostal. V prítomnosti Mourinha sa potom muž obrátil na svoju priateľku s návrhom na sobáš, ktorý prijala. Tento moment zaujal aj ostatných predstaviteľov Mourinhovho trénerského štábu a zamestnancov klubu, ktorí začali mladému páru tlieskať.

