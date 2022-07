Barcelona rieši poriadne bizarný problém: Neuveríte, prečo sa nepredávajú dresy Lewandowskeho

Každý nadšený priaznivec Barcelony si chcel okamžite po oficiálnom oznámení príchodu poľského kanoniera zaobstarať jeho dres. Šťastie však mali naozaj iba tí najrýchlejší. „Žiaľ, dresy s menom Lewandowskeho nie sú k dispozícii, pretože došlo písmeno ´W´ a v jeho mene sú navyše hneď dve,“ vysvetlil pomerne vtipný dôvod jeden z predavačov vo fanshope.

