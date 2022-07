Pred prvým duelom 2. predkola LM ruský tréner Fradi Čerčesov priznal: Hráči videli zostrih udalostí z roku 1992!

Nepríjemné spomienky spred 30 rokov ožívajú! Futbalisti ŠK Slovan Bratislava nastúpia už dnes o 20.00 hod. v prestížnom súboji 2. predkola Ligy majstrov proti domácemu Ferencvárosu Budapešť. Odveta je na programe 27. júla na Tehelnom poli v Bratislave. Obaja rivali sa spolu stretli už v roku 1992, keď sa nešportová dohra v podobe výtržností maďarských fanúšikov a následného drsného zákroku polície vryla do pamätí viacerých priaznivcov, ktorí sa chystajú na prestížny dvojzápas aj v súčasnosti.

Obaja súperi sa pred tridsiatimi rokmi stretli 16. septembra v 1. kole súťaže, ktorá sa v sezóne 1992/1993 premiérovo hrala pod značkou Liga majstrov najskôr v Bratislave. Slovan zvíťazil na starom Tehelnom poli jednoznačne 4:1 aj vďaka dvom gólom Petra Dubovského.

Spomienky na konfrontáciu dvoch tímov na ihrisku však poznačil najmä „tretí polčas“ v podobe výtržností maďarských fanúšikov a následnej razantnej odpovede slovenských ťažkoodencov. Protiteroristické komando v kuklách a s obuškami bilo maďarských fanúšikov hlava-nehlava, pričom bol použitý aj slzný plyn. Nie nadarmo dostal zápas prívlastok ako jeden z najrizikovejších v modernej histórii Slovenska.

V kádri Ferencvárosu sú momentálne v drvivej väčšine zahraniční hráči, v základe nastupuje jediný Maďar - brankár Dénes Dibusz. Na verejnosť sa však dostala informácia o tom, že funkcionári Ferencvárosu púšťali zahraničným legionárom krátke video z výtržností v Bratislave.

Zaujímalo nás preto, do akej miery vnímajú slovensko-maďarskú rivalitu na klubovej úrovni. Ruský tréner Ferencvárosu Stanislav Čerčesov, ktorý odpovedal v nemčine, nebol z otázky Nového Času zrovna nadšený a odpovedal znechutene a vyhýbavo.

„Ja som tu pred tridsiatimi rokmi nebol,” precedil cez zuby, no zmohol sa aj na rozvitejšiu odpoveď. „Je to minulosť, musíme sa pozerať dopredu. Je pravda, že sme im púšťali sedemminútové video. Boli to nepekné veci, ktoré nepatria do futbalu. Futbal sa deje na ihrisku, takže sa sústreďme radšej na to,” dodal Čerčesov, ktorý sa dobre pozná aj s trénerom Slovana Vladmírom Weissom starším.

„S Vladom som sa pred zápasom rozprával. Poznáme sa z Ruska aj z lavičky národných tímov. Vzájomne sa rešpektujeme a zhodli sme sa na tom, že postúpi lepši z nás,” uzavrel Čerčesov.

Liga majstrov 2022/2023, 1. zápas 2. predkolo

Ferencváros - Slovan Bratislava, 20.00 SELČ, PP Dajto

HODNOTA KÁDRA

Ferencváros

42,8 mil eur

Slovan

21,8 mil. eur

NAJHODNOTNEJŠI HRÁČ

Ferencváros

Aïssa Laïdouni (25, Franc.) - 3,5 mil eur

Slovan

Tigran Barseghjan (28, Arm.) - 2,2 mil. eur