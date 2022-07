Hlasité bučanie a piskot! Kapitána United nenávidia vlastní fanúšikovia

Anglický futbalový stopér Harry Maguire čelí čoraz väčšej kritike. Hráč Manchestru United pociťuje nenávisť vlastných fanúšikov aj na turné v Austrálii.

Obranca „červených diablov“ si v minulom ročníku navliekol kapitánsku pásku, čo je v klube ako United rozhodne česť. Svojimi výkonmi však fanúšikov dlhodobo neoslňoval a postupom času voči nemu smerovala čoraz väčšia kritika. Maguire sa dokonca stal na sociálnych sieťach terčom posmeškov veľkého množstva futbalových nadšencov.

Po zmene na trénerskom poste sa však pozícia kapitána nezmenila. Nový hlavný kouč Erik ten Hag za svojím zverencom stojí. „Je to zavedený kapitán, ktorý dosiahol mnoho úspechov, čiže o ňom nepochybujem. Je naozaj pôsobivý a očakával od neho veľa,“ povedal Holanďan pre denník Daily Mail.

Účastník anglickej Premier League momentálne absolvuje turné v Austrálii. Jeho súčasťou bol aj priateľský zápas v Melbourne proti ligovému konkurentovi z Crystal Palace. Naozaj náročný musel byť práve pre kapitána United. Zakaždým, keď sa Harry Maguire dotkol lopty, podporovatelia „červených diablov“ začali hlasito bučať a pískať.

Novovymenovaný šéf lavičky ale podotýka, že za anglickým reprezentantom rozhodne stojí. „Je to prvotriedny hráč. Dokázal to v minulosti, ale musí to dokázať aj teraz a v budúcnosti. Budem ho podporovať všade, kde budem môcť.“