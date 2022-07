Trnava vstúpila do nového ročníka víťazne, strelecká smršť Trenčína nestačila ani na gól

Futbalisti FC Spartak Trnava vstúpili do novej sezóny Fortuna ligy víťazstvom 2:0 nad Zlatými Moravcami.

Domáci mali do sobotného zápasu 1. kola výborný vstup do oboch polčasov. V prvom skóroval už v 28. sekunde nový hráč v trnavskom mužstve Samuel Štefánik, v 47. minúte pridal poistku Milan Ristovski.



Fortuna liga - 1. kolo:

FC Spartak Trnava - FC ViOn Zlaté Moravce 2:0 (1:0)

Góly: 1. Štefánik, 47. Ristovski, ŽK: Ristovski, Boateng - Brenkus, Pintér, Čonka, Balan, rozhodovali: Dohál - Hrmo, Košecký, 2619 divákov

Spartak: Takáč - Koštrna, Štetina (83. Ujlaky), Čurma, Mikovič - Savvidis (70. Bukata) - Iván (83. Kozak), Štefánik, Procházka, Bamidele Yusuf (70. Azevedo) - Ristovski (70. Boateng)

ViOn: Lukáč - Suľa, Bednár, Pintér, Čonka (46. Balan) - Sloboda, Duga - Pinte (83. Mondek), Brenkus (63. Ďubek), Kyziridis - Niarchos (71. Vestenický)

Michal Gašparík, tréner Spartaka Trnava: "Mali sme cieľ, že sa pokúsime čo najskôr streliť gól. Podarilo sa to z prvého útoku. Keď mužstvo strelí takto rýchlo gól, na jednej strane to pomôže, na druhej sa mančaft vždy trochu uspokojí a cítil som to aj z našich hráčov, že sa tak stalo. Hra sa vyrovnala. Cez polčas sme to nabudili, mali sme opäť ideálny vstup do druhého dejstva, dali sme opäť rýchly gól a potom si to vzadu postrážili. Tešíme sa, že sme vyhrali, sme spokojní, že sme neinkasovali a dali dva góly a môžeme sa chystať na štvrtkový súboj pohárovej Európy."



Ján Kocian, tréner Zlatých Moraviec: "Chceli sme sa zamerať na dobrú organizáciu hry a prechádzať do rýchlych protiútokov. Inkasovali sme na začiatku oboch polčasov po hrubých individuálnych chybách. Potom je ťažké naháňať výsledok a súpera. Nedostali sme sa do vyložených šancí, náznaky tam boli, ale bolo to málo, aby sme zápas zvrátili. Na prvé kolo, ktoré býva dosť špecifické, to nebolo zlé z oboch strán. Odchádzame však bez bodu a z toho pohľadu aj smutnejší."

Futbalisti AS Trenčín remizovali s MŠK Žilina 0:0 v 1. kole Fortuna ligy. V bezgólovom prvom polčase boli strelecky aktívnejší domáci, ktorí mali 16 streleckých pokusov, z nich štyri smerovali na bránku. V druhom dejstve sa hra vyrovnala, šance na skórovanie mali oba tímy, ale diváci sa gólu nedočkali.



AS Trenčín - MŠK Žilina 0:0

Rozhodovali: Kružliak - Poláček, Štofík, ŽK: Ďuriška (Trenčín)

Trenčín: Kukučka - Yem (19. Kozlovský), Pires (65. Ďuriška), Stojsavljevič, Madu - Bainovič - Azango, Lavrinčík (78. Adewale), Ibrahim, Eynel (78. Kmeť) - Kupusovič (78. Letenay)

Žilina: Belko - Rusnák, Leitner, Stojčevski, Bari - Myslovič, Kopas, Gidi (72. Addo) - Kaprálik (57. Iľko), Jibril (72. Galčík), Ďuriš (22. Owusu)