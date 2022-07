Exútočník belasých Šesták pred dnešnou odvetou LM proti Batumi: Slovan musí zrýchliť kontry!

Verí svojmu bývalému klubu! Stanislav Šesták (39) nastrieľal počas jednej sezóny v drese belasých deväť gólov. V dnešnej odvete proti Dinamu Batumi by Slovanu Bratislava stačil čo len jeden z nich pri žiadnom neinkasovanom na postup do 2. predkola Ligy majstrov. Po bezgólovej remíze na Tehelnom poli 66-násobný slovenský reprezentant mierne favorizuje slovenský klub.

Náš majster minulý týždeň herne nepresvedčil a rozhneval si fanúšikov. V odvete pred 20-tisíc divákmi nie je bez šancí ísť ďalej a naraziť na lepšieho z dvojice Kostanaj (Kaz.) - Ferencváros.

„Slovan podal doma rozpačitý výkon. V kádri má veľa nových hráčov, ktorí dostali hneď príležitosť. Na vyladenie súhry však potrebujú nejaký čas. Pohárový vstup nevyšiel podľa predstáv, no ešte netreba lámať palicu. V odvete môže vyrukovať so štýlom hry, ktorý si nemohol dovoliť doma,“ uviedol Šesták pre Nový Čas.

Slovan zahodil doma do prestávky niekoľko sľubných možností a prešustroval presilovku v druhom polčase. Do odvety si žiaden náskok nepriviezol. „Gruzínci budú mať podporu svojich fanúšikov, ale nemajú sa prečo blázniť. Pozície sa vymenia. Je teraz na nich, aby tvorili hru. Ísť do plných je oveľa ťažšie, ako čakať v organizovanom bloku. Slovan bude mať viac priestoru. Verím, že sa jeho hráči opäť dostanú do šancí a tentoraz ich premenia.“

Práve lepšia efektivita obrala belasých o víťazstvo v prvom zápase. Podľa Šestáka by v Batumi rozhodne nemali zabudnúť na kompaktnosť i trpezlivosť. „Scenár odvety bude iný. Pri očakávanej nátlakovej hre súpera musí Slovan zrýchliť kontry. Najlepšie do rozhodenej obrany. Počas presilovky ani raz neprečíslil gruzínsku defenzívu. Do šestnástky nelietali presné lopty. Pre útočníka je ťažké, keď iba čaká na prihrávku alebo center a nie je v pohybe. Verím, že Slovan postúpi. Držím mu palce.“

ODVETA 1. PREDKOLA LM

Batumi - Slovan

Dnes o 19.00 hod., PP RTVS Šport

Prvý zápas 0:0

Postupujúci narazí na lepšieho z dvojice Kostanaj (Kaz.) - Ferencváros Budapešť.