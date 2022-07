Rozhodca sa po infarkte vrátil na trávniky: Emotívna reakcia tribún ho rozplakala

Elitný arbiter sa nevzdáva. Hategan pomerne nedávno prekonal infarkt myokardu, pričom sa musel podrobiť náročnej operácii. Niekoľko mesiacov od tohto momentu sa opäť vrátil k profesii, ktorá ho napĺňa. Na finále rumunského Superpohára dohliadal z funkcie rozhodcu VAR.

Po konci stretnutia si okrem hráčov prebrali medaily aj samotní rozhodcovia. Skúsený Hategan, ktorý odpískal aj niekoľko duelov v Lige majstrov, sa dočkal prekvapivého momentu. Muž, ktorý mu odovzdával medailu, roztlieskal celý štadión. Zaplnené tribúny skandovali meno dojatého Rumuna.

Refs can be heroes too. Ovidiu Hategan returned to action as a VAR ref two months after suffering a heart attack.

The fans chanted his name and welcomed him with a big round of applause, as the ref couldn't hold back tears. You don't see these kinds of scenes in stadiums often. pic.twitter.com/wZm2EYxLym