Drsné privítanie bývalej hviezdy Liverpoolu: V Slovinsku vtrhli na tlačovku ultras!

Členovia skupiny ultras, z ktorých niektorí boli maskovaní, vtrhli do miestnosti, kde sa konala tlačová konferencia, aby konfrontovali Rieru a predsedu klubu. Situácia sa vyhrotila a keďže sa napätie stupňovalo, bývalý hráč Liverpoolu radšej opustil miestnosť. Podľa portálu El Partizado de COPE sa predpokladá, že skupina osôb má problém s prepustením bývalého manažéra Roberta Prosinecka.

Chorvát musel odísť už po troch mesiacoch vo funkcii kvôli sporu s predstavenstvom klubu a jeho prezidentom Adamom Deliusom. Špekuluje sa, že Olimpija je v zúfalej finančnej situácii a vo vyhlásení klubu sa uvádza, že predchádzajúci manažér Prosinecki zostával s trénermi do noci, popíjal a hral karty, čo malo za následok zrušenie tréningov.

Former Galatasaray player/assistant Albert Riera was announced as the new coach of Slovenia's Olimpija Ljubljana team.



The ultras raided the press conference & sent him away.



The event was boycotted as a sign of protest against the management & in support of their former coach. pic.twitter.com/xUv4HApNR8