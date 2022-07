Slovan vbehne dnes do predkola Ligy majstrov súbojom proti Batumi: Pokrstí nový trávnik výhrou?

Foto

Ak by rozhodovali iba peniaze, ďalej by išiel slovenský klub! V tomto ukazovateli má futbalový Slovan Bratislava prevahu nad gruzínskym súperom Dinamo Batumi. Postup do 2. predkola Ligy majstrov však leží na ihrisku. Už dnešný prvý vzájomný súboj (20.30 hod., PP RTVS Šport) na Tehelnom poli naznačí, kto má aké šance poskočiť ďalej a vyzvať lepšieho z dvojice Tobol Kostanaj (Kaz.) - Ferencváros Budapešť.