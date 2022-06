Bývalý obranca Juventusu či United šokuje: Sexuálne ma obťažovali!

Nepríjemnosti odhalil vo vlastnej autobiografii „I Love This Game“. Na rovnakú tému následne diskutoval v rozhovore pre stanicu CNN. Evra ako 13-ročný prespával v dome svojho učiteľa, aby každý deň nemusel dochádzať do školy. Ten pravidelne navštevoval jeho izbu a sexuálne ho obťažoval. V snahe zastaviť ho si dokonca okolo pyžama zväzoval šnúrky od topánok.

"I don't want people to suffer the same way I suffered."



Former Manchester United defender Patrice Evra says he wants to end violence against children and details his own experience of sexual abuse.



