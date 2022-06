Hviezde United došla trpezlivosť! Natočte si môjho vtáka, odkázal spoluhráčom

Dvojica brazílskych futbalistov „červených diablov“ Fred a Alex Telles sa pred tréningom rozhodli najskôr natočiť video pre marketingovú agentúru. Práve toto rozhodnutie poriadne vytočilo jedného z ťahúňov United. Bruno Fernandes zvolil smerom k svojim kolegom z kabíny ostrejší slovník.

„Prestaňte sa hrať na frajerov! Ste tu na to, aby ste hrali futbal. Nie preto, aby ste ho natáčali,“ kričal Portugalec smerom k duu spoluhráčov. Vrchol jeho vytočenia ale prišiel až o niekoľko sekúnd neskôr: „Natočte si môjho vtáka!,“ odkázal Fernandes z diaľky štábu agentúry O Clube Football.

Fred a Alex Telles vyzerali byť reakciou svojho spoluhráča poriadne zaskočení. „Upokoj sa ty debil,“ odpovedal prvý menovaný. Ťažko predpokladať, či bola celá situácia myslená s humorom, alebo v šatni „červených diablov“ naozaj všetko nie je s kostolným poriadkom.

Had never seen this clip of Bruno Fernandes shouting at Fred and Alex Telles 😂 pic.twitter.com/TAsL0ZRBXk