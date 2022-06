Stretne sa opäť s bývalým trénerom? Ronaldo by mohol zamieriť do Talianska

Po nástupe holandského trénera Erika Ten Haga očakávali fanúšikovia United letné prestupové hody. Tie sa však zatiaľ nekonajú, čo sa nepáči Cristianovi Ronaldovi, ktorý sa údajne obzerá po novom angažmáne. Taliansky Retesport píše, že o päťnásobného víťaza Zlatej lopty sa vážne zaujíma víťaz Európskej konferenčnej ligy AS Rím.

V hlavnom meste Talianska by sa Ronaldo stretol s Josém Mourinhom. Dvojica krajanov sa dobre pozná z pôsobenia v Reale Madrid, kde sa stretli v rozmedzí rokov 2010 až 2013. Portugalskú skladačku by kompletizoval Tiago Pinto, šéf prestupov trojnásobného majstra.

