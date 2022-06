Sokolíci zabojujú o miestenku na MS: Rumunov zlomili gólom z nadstaveného času

Slovenská futbalová reprezentácia do 19 rokov zvíťazila v zápase A-skupiny na domácich majstrovstvách Európy nad Rumunskom 1:0 a postúpila do baráže MS 2023.

O triumfe zverencov Alberta Rusnáka v piatkovom stretnutí v Trnave rozhodol v nadstavenom čase Adam Griger. Francúzi a Taliani mali už pred vyvrcholením skupinovej fázy istú semifinálovú miestenku, v ich vzájomnom súboji v Dunajskej Strede sa zrodilo francúzske víťazstvo 4:1.

Slováci skončili tretí a v utorok 28. júna v Senci ich v boji o MS v Indonézii čaká tretí tím z B-skupiny. Rumuni obsadili bez bodu poslednú 4. priečku.



ME futbalistov do 19 rokov

A-skupina:

Trnava

Rumunsko - Slovensko 0:1 (0:0)

Gól: 90.+5 Griger, ŽK: Bodisteanu, Pantea - Oravec, Jambor, Ujlaky. Rozhodoval: Lukjančukas (Lit.), 3485 divákov.

Rumunsko: Popa - Coubis, Gergely, Danuleasa, Pirvulescu (90.+2 Parvea) - Pandele, Ciuciulete - Andrei (62. Bodisteanu), Radaslavescu (62. Sali), Ilie (82. Sirbu) - Chiritoiu (46. Andronache)

Slovensko: Hrdina - Mičuda, Kóša (90.+6 Ujlaky), Ujlaky, Kopásek - Halabrín (71. Gajdoš), Oravec, Hollý - Gaži (60. Mišovič), Jambor (71. Griger), Sliacky (60. Sauer)



V 14. minúte mali Slováci po chybe Rumunov v rozohrávke možnosť ísť do brejku, no Sliacky s Jamborom si nerozumeli a "zahasili" črtajúcu sa šancu už v jej zárodku za poliacou čiarou. Diváci na tribúnach veľa vzruchu nevideli, oba tímy sa utápali v nepresnostiach a futbalovej (pod)priemernosti.

Bezgólový stav vyhovoval viac Rumunom, ktorým postačoval na obsadenie tretieho miesta a účasť v baráži MS. V 25. minúte musel Hrdina prvýkrát zasahovať, pokus Ilieho skryl bez problémov do rukavíc. Neskôr si poradil aj so strelou Andreia. Slováci sa v závere prvého polčasu ocitli v pokutovom území, no Gaži s Hollým situáciu nedotiahli do gólového konca a nebola z toho ani prvá priama strela na bránku súpera.

V 58. minúte prenikol do šestnástky Kopásek, z uhla však neprestrelil rumunského brankára. Slováci vyvinuli väčšiu snahu ako v prvom polčase, no súpera nedokázali dostať do úzkych. Tribúny prebrala až hlavička Hollého v 69. minúte, ktorú Popa s námahou vyškriabal na roh.

V 74. minúte sa rumunský brankár zaskvel pri akcii Mišoviča, keď nohou zneškodnil jeho nebezpečnú strieľanú prihrávku. V závere sa hralo častejšie pred bránkou Rumunov. Slováci sa napokon dočkali vytúženého gólu, keď bol v správnom čase na správnom mieste Griger a v hlbokom nadstavení poslal loptu zblízka do bránky - 0:1.



ďalší zápas:

Dunajská Streda

Francúzsko - Taliansko 4:1 (2:1)

Góly: 37. a 69. Tchaouna, 24. Da Silva, 79. Arconte - 16. Volpato



tabuľka:

1. Francúzsko 3 3 0 0 11:2 9*

2. Taliansko 3 2 0 1 4:5 6*

3. SLOVENSKO 3 1 0 2 1:6 3x

4. Rumunsko 3 0 0 3 2:5 0

* - istý postup do semifinále

x - istý postup do baráže MS 2023