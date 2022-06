Definitíva padne čoskoro! Stane sa z Eriksena hráč United? Dán je prekvapivo na vážkach

Dánsky reprezentačný futbalista Christian Eriksen sa má v najbližších hodinách rozhodnúť, či podpíše zmluvu s Manchesterom United.

Christian Eriksen sa stále nevie rozhodnúť, či podpísať zmluvu s „červenými diablami“ alebo sa vrátiť do Brentfordu. Ako píšu britské médiá, ide o ďalší fakt, ktorý vypovedá o tom, ako hlboko Manchester United klesol zo svojej pozície na vrchole anglického futbalu.

V Manchesteri veria, že pod vedením hlavného trénera Erika Ten Haga začne nová éra klubu. Obmedzený rozpočet na letné prestupy vo výške 120 miliónov libier by sa príchodom Eriksena neznížil, nakoľko by zmluvu podpísal ako voľný hráč. To je jeden z ďalších dôvodov, prečo je rozhodnutie Dána pre tím dôležité.

Internacionál zo severu Európy sa pozoruhodne zotavil zo zástavy srdca, ktorú utrpel minulé leto počas úvodného zápasu svojej krajiny na EURO 2020. Eriksen má stále len 30 rokov a dokázal, že futbalovo vie ponúknuť stále veľa. Jeho spolupráca s Brunom Fernandesom by mohla byť pre ofenzívu United prospešná.