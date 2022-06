Maného prestup sprevádzajú trapasy: Bayern ho vítal ako otroka, televízia si Senegalca pomýlila

Oficiálny účet 32-násobného nemeckého majstra vítal svoju ofenzívnu akvizíciu na sociálnej sieti Twitter popisom „Servus, Sadio“. Algoritmus spoločnosti Google však nemecké servus (v preklade ahoj) vyhodnotil ako latinské (v preklade otrok). Anglicky hovoriaci užívatelia nevedeli uveriť vlastným očiam.

Talón bizarných situácií o čosi neskôr rozšíril nemecký štáb televízie Sky Sport. Keď pred sídlo klubu dorazilo vozidlo vo farbách Bayernu, novinári očakávali, že z neho vystúpi práve Sadio Mané. „Sadio Mané už je tu,“ radostne povedala moderátorka a reportér sa vybral k autu.

Z automobilu však v tej chvíli vystúpil neznámy muž. „Ale nie, počkaj sekundu,“ bleskovo zareagovala moderátorka. Na rozdiel od nej si však rozdiel nevšimol samotný kameraman. Zatiaľ čo reportér realizoval rozhovor s najnovšou akvizíciou Bayernu o niekoľko metrov vedľa, hviezdou snímača kamery bol spomínaný neznámy muž.

Sky Sports News 😂😂

Thought they had an exclusive here pic.twitter.com/y5rXxks7kq