Štetinu lanáril aj Slovan, prednosť dal Trnave: Necítim sa ako náhrada Škrtela

Návrat domov po 10 rokoch! Futbalový obranca Lukáš Štetina (30) uzavrel českú anabázu, keď postupne vystriedal kluby Dukla Praha, Sparta Praha a Slovan Liberec, kde naposledy hosťoval. Na Letnej mu vypršala zmluva, tak sa ako voľný hráč dohodol na dvojročnom kontrakte so Spartakom Trnava. S tretím tímom uplynulej sezóny je už na sústredení v slovinskom Radenci, no do prvého prípravného zápasu proti Mariboru (2:2) ešte nezasiahol.