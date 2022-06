Bývalý brankár národného tímu Ján Mucha: Je smiešne báť sa takýchto súperov!

Tak očakávaný postup do B-divízie Ligy národov dostal vážne trhliny! Po druhom prepadáku s Kazachstanom nemajú slovenskí futbalisti situáciu vo vlastných rukách. Na únik z európskeho suterénu im nemusia stačiť ani dve septembrové domáce víťazstvá, ak kazašskí bojovníci vyhrajú jeden zo zvyšných dvoch zápasov. Bývalý brankár národného tímu Ján Mucha (39) označil výbuch v Nur-Sultane za hanbu.

Ako sa vám pozeralo na ďalšie fiasko nášho futbalu?

Môžeme argumentovať a vyhovárať sa, na čo chceme. Kazachstan je slabý súper, nad ktorým máme bez problémov vyhrať. Hrozné, kde sa nachádza náš futbal.

V čom sme sa nepoučili z prehry v Trnave?

Prehrala celá futbalová rodina. Ak si niekto myslí, že u nás všetko skvele funguje, výchova mládeže a trénerov je na vysokej úrovni a máme fantastickú ligu so štadiónmi, tak je na veľkom omyle. Nikomu to však neprekáža a všetci sú spokojní. Teraz sa bude do septembra čakať na rozhodnutie o novom trénerovi v pomere 14:0 bez akejkoľvek diskusie o tom, kto to bude a či je to dobré pre náš futbal.

Ako je možné, že už po prvom inkasovanom góle sa koncepcia našej hry totálne rozpadla?

Náhodný gól, pri ktorom zlyhala komunikácia medzi obrancami, nás zrazil na kolená. Po góle máme vždy veľký problém. Hromadíme chyby, mentalita hráčov klesá. Začíname sa báť. Koho? Kazachstanu, Azerbajdžanu, Bieloruska? Je to smiešne. Ide o komplexný problém, ktorý sa prejavuje vzadu i vpredu. Tím nehrá kompaktne.

Takže systémové chyby, ktorých náprava si vyžaduje viac času?

Nie je to záležitosť jedného zápasu. Keď je na ihrisku Škriniar, vzadu sme istejší. No ani on sám nič nezmôže, ak je mužstvo psychicky na dne. Pod prvý gól súpera sa podpísal súbeh viacerých nedostatkov. Prepadli sme v obrane, ktorá nechala Gyömbéra samého proti dvom domácim hráčom. Vybehnutím mohol zareagovať aj brankár Rodák.

V Kazachstane sme potrebovali vyhrať. Prečo sme hrali 70 minút bez klasického útočníka?

Aj veľké mužstvá hrajú niekedy bez hrotových hráčov. Je to dôsledok taktiky či optiky trénera, ktorý vidí hráčov na tréningoch. S ofenzívou máme dlhodobý problém. To, že nedávame góly, vnímam ako dôsledok našej pasivity smerom dopredu. Je to hanba, že proti takýmto súperom nemáme 5-6 šancí a nevyhráme 3:0.

Veľmi rýchlo sa ukazuje, ako nám chýba líder tímu v osobe Hamšíka, ktorý vedel mužstvo strhnúť...

Určite áno. Všetci to vieme a aj vidíme. Marek citeľne chýba. Ostatní skúsení hráči musia zobrať zodpovednosť na seba. Nemôžu chodiť do reprezentácie len odohrať zápasy. Lídri sú potrební, žiaľ, momentálne ich nemáme.