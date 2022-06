Najsexi futbalistka sveta sa trápi: Píšu mi a vydávajú sa za agentov!

Komplimenty ju zďaleka neobchádzajú. Futbalistka Ana Maria Markovičová je označovaná za jednu z najkrajších futbalistiek na svete. Ako však 22-ročná Chorvátka priznáva, nie je to úplne taká výhra, ako sa na prvý pohľad zdá.

„Objavili sa novinové články, v ktorých som bola popisovaná ako najviac sexi futbalistka. To sa mi nepáčilo, aj kvôli rodine,“ priznala Markovičová v rozhovore pre švajčiarsky denník 20 Minuten. „Myslím, že si musíte dávať pozor na to, čo o ľuďoch píšete,“ pokračovala futbalová útočníčka.

Vysporiadať sa musela aj so spŕškou nevhodných správ na sociálnych sieťach. „Veľa ľudí mi písalo, pričom sa vydávali za hráčskych agentov. Ja ale presne viem, čo odo mňa chcú,“ vytiahla nie príliš príjemnú tému.

Chorvátka momentálne oblieka dres švajčiarskeho tímu Grasshopper Zürich. „Nikdy ma nevideli hrať futbal a pozerali iba na môj zovňajšok. Príde mi to ako veľká škoda,“ so sklamaním sa vyslovila Markovičová. „Myslím, že takí ľudia by si mali najskôr zistiť, čo dokážem vo futbale.“