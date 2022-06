Internet baví tancujúci austrálsky brankár: Svojimi pohybmi úplne vykoľajil súpera!

Svojimi divnými tanečnými pohybmi na bránkovej čiare náhradný austrálsky brankár Andrew Redmayne podľa všetkého vyviedol z miery futbalistu Peru tak, že neuspeli v penaltovom rozstrele v rozhodujúcom súboji o účasť na majstrovstvách sveta.

Podľa austrálskych médií navyše behom penált zobral a zahodil svojmu súperovi fľašu s pitím, na ktorej mal Pedro Gallese poznámky, ako austrálski hráči zahrávajú pokutové kopy. Aj keď bol Redmayne po zápase oslavovaným hrdinom, sám sa tak necítil.

„Hral som iba malú rolu. Nemyslím si, že som hrdina. Chlapci mali pekelnú smenu, keď odbehali 120 minút proti naozaj dobrému súperovi,“ povedal novinárom 33-ročný brankár Sydney FC, ktorý bol ako tínedžer na skúške v Arsenale, ale celú kariéru strávil v austrálskej lige.

V závere predĺženia pondelkového zápasu v katarskom Rajjáne nahradil v bránke jednotku Mathewa Ryana a potom svojimi tančekmi a zákrokmi pomohol k výhre 5:4 v rozstrele. Peruánsky obranca Luis Advíncula trafil tyč a pokus útočníka Alexa Valeru v šiestej sérii Redmayne chytil.

The dancing goalkeeper sends Australia to the World Cup pic.twitter.com/kguSd4mdYL — Sean (@sean66915299) June 13, 2022

„Ak tým získam percento alebo dve, keď urobím nejakú blbosť alebo zo seba urobím blázna, tak idem do toho,“ povedal Redmayne, ktorý svojím správaním zmiatol aj rozhodcu. „Párkrát mi pohrozil žltou kartou za to, že sa snažím provokovať hráčov. Povedal som, že to nerobím,“ uviedol nečakaný hrdina.

Po rozhodujúcej penalte nebežal jasať k spoluhráčom, ale postavil sa vedľa bránky a s divokým výrazom a zaťatými päsťami čakal, kým k nemu prídu. „Rozhodca mi pri posledných dvoch penaltách povedal, že pokiaľ to chytím, nemám sa ísť radovať, pretože to musia skontrolovať VAR, keďže sa veľa hýbem,“ prezradil brankár s hustou bradou.