Legendárny Xavi už Piquého v tíme nechce: Môže za to rozchod so Shakirou?

Španielsky obranca Gerard Piqué si musel na spoločnom stretnutí s trénerom Xavim vypočuť nemilú správu. Podľa legendy Barcelony sa urastený zadák katalánskeho celku nespráva profesionálne a mal by si nájsť nové angažmán.

Reprezentant Španielska je neodmysliteľnou súčasťou Barcelony od roku 2008. Dres tohto klubu však už zrejme dlho obliekať nebude. Tréner Xavi Hernández na spoločnom stretnutí s hráčom prehlásil, že s ním do ďalšej sezóny neráta.

Ako informoval denník Mundo Deportivo, trénera Kataláncov trápi Piquého aktuálna forma a psychická pohoda. Svoj podiel na tom rozhodne má aj divoký rozchod so speváčkou Shakirou, bujaré večierky a značné sústredenia sa na podnikanie v osobnom živote.

Samotný urastený stopér však prehlásil, že sa polepší a opäť si chce vybojovať stabilné miesto v základnej zostave. Navyše by údajne súhlasil so znížením platu, aby si klub mohol dovoliť nových futbalistov. Piqué má s Barcelonou momentálne zmluvu do roku 2024, pričom mu na účet pípne až 40 miliónov eur.