Luboš Micheľ po rokoch opäť rozhodoval: Na návrat k píšťalke ma nahovoril Borbély

Na nedávno skončených ME v malom futbale sa po štrnástich rokoch od ukončenia kariéry vrátil k svojmu koníčku bývalý špičkový rozhodca Ľuboš Micheľ (54).

Svojho času jeden z najlepších svetových arbitrov, ktorý pískal na dvoch majstrovstvách Európy a sveta, sa v rámci propagácie malého futbalu rozhodol pred turnajom trochu potrénovať, naučiť sa pravidlá a po čase opäť zažiť trochu adrenalínu.

Ľuboš Micheľ v roku 2008 tak trochu nečakane ukončil profesionálnu rozhodcovskú kariéru. Vtedy to zdôvodnil osobnými a zdravotnými problémami. Nedávno sa však k rozhodovaniu vrátil, aj keď tentoraz v malom futbale.

„Tréner slovenskej reprezentácie Laco Borbély ma požiadal, či by som v rámci propagácie a popularizácie tohto športu na Slovensku nechcel rozhodovať na majstrovstvách Európy. Povedal som si, že ak to má pomôcť, tak prečo nie. Som presiaknutý futbalom, tak som mesiac pred začiatkom turnaja začal trénovať a učiť sa pravidlá tohto športu,“ vysvetlil Ľuboš Micheľ svoj návrat.

V minulosti, keď rozhodoval veľké futbalové zápasy, bol na trávniku zvyknutý na väčšiu fyzickú záťaž, tentoraz sa vzhľadom na veľkosť hracej plochy toľko nenabehal. O to viac sa však musel koncentrovať na svoj výkon.

„V malom futbale sa každých päť sekúnd niečo udeje. Preto musí byť rozhodca maximálne sústredený v každom okamihu,“ opísal rozdiely medzi oboma športmi. Rozhodovanie zápasov na ME si bývalý arbiter FIFA užíval a milo ho prekvapil aj fakt, že po toľkých rokoch na neho nezabudli ani fanúšikovia futbalu. „Najmä tá staršia generácia. Otcovia hovoria svojim deťom, kto som bol a podobne. Chceli si urobiť spoločnú fotku, takže z tohto pohľadu je to celkom potešujúce,“ dodal Ľuboš Micheľ.

Pískal aj väzňom

Ľuboš Micheľ počas svojej kariéry odpískal mnoho veľkých zápasov na európskej či svetovej scéne a jeden aj na pôde väznice. „Bolo to stretnutie väzňov so študentmi katolíckeho seminára. Ďalší odsúdení sledovali zápas z okien svojich ciel a vytvorili búrlivú kulisu. A či som nemal strach? „Bola to väznica s miernejším stupňom stráženia.. Navyše tam bolo dosť dozorcov, takže nie,“ povedal so smiechom Micheľ.