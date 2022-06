Liverpool získal nádejnú útočnú posilu: Potvrdil týmto krokom odchod hviezdneho Maného?

Známy futbalový novinár Fabrizio Romano na Twitteri informoval nie len o samotnom veľkom prestupe, ale aj o podmienkach kúpy, na ktorých sa obe zainteresované strany dohodli. Portugalský veľkoklub by mal zinkasovať rovných 100 miliónov eur a nádejný ostrostrelec by mal u vicemajstra anglickej Premier League stráviť najbližsích 5 rokov.

Núñez má za sebou vynikajúcu sezónu. V 28 zápasoch portugalskej najvyššej súťaže nastrieľal 26 gólov a jednoznačne ovládol tabuľlku strelcov. Navyše v prestížnej Lige majstrov v 10 stretnutiach zaznamenal až 6 presných zásahov. Šikovný forvard by na Anfield Road mohol nahradiť pravdepodobne odchádzajú senegalskú hviezdu - Sadia Maného.

Liverpool are now closing on Darwin Núñez deal, here we go! Meeting in the morning with verbal agreement in place between Liverpool & Benfica, just waiting to sign. €80m plus €20m add ons fee. 🚨🔴🇺🇾 #LFC



Liverpool are preparing paperworks. Five year contract, already agreed. pic.twitter.com/znzD7DyU8P